Мигрант сжег мужчину в Ялте: Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве

«Местные жители опасаются, что виновный не будет привлечен к ответственности. Александр Бастрыкин затребовал у руководителя ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю Владимира Терентьева доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела, а также о причинах допущенной по нему волокиты», — сказано в сообщении.