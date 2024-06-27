Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мигрант сжег мужчину в Ялте: Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн — РИА Новости Крым. Жители Ялты обратились к председателю Следкома России Александру Бастрыкину с просьбой взять на контроль установление обстоятельств убийства крымчанина мигрантом из Узбекистана. Об этом сообщает Информационный центр СК РФ.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что в феврале этого года в поселке Массандра приезжий мужчина незаконно проник в дом крымчанина, поджег его и ударил ножом. В марте пострадавший скончался.

«Местные жители опасаются, что виновный не будет привлечен к ответственности. Александр Бастрыкин затребовал у руководителя ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю Владимира Терентьева доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела, а также о причинах допущенной по нему волокиты», — сказано в сообщении.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следкома.

СК