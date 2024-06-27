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МЧС нашли три неразорвавшихся боеприпаса в Севастополе

Водолазы МЧС России активно проводят работы по обследованию дна Черного моря у пляжа «Учкуевка» в Севастополе. Об этом сообщило ведомство. Там отметили, что уже было найдено три неразорвавшихся боеприпаса.

МЧС сообщило, что уже обследована половина запланированного района поиска.

Водолазы МЧС России активно проводят работы по обследованию дна Черного моря у пляжа «Учкуевка» в Севастополе. Об этом сообщило ведомство. Там отметили, что уже было найдено три неразорвавшихся боеприпаса.

«За сутки в воде обнаружено два суббоеприпаса, всего с начала поиска — три. Они будут уничтожены на месте при соблюдении мер безопасности», — сообщило ведомство в telegram-канале.

Там подчеркнули, что на месте проводят работы 19 специалистов из группы подводного разминирования, задействованы три автомобиля и несколько плавсредств. Половина территории уже была обследована.

Украинская армия ударила по Севастополю 23 июня с помощью пяти оперативно-тактических ракет ATACMS производства США. Они были сбиты средствами ПВО, однако их осколками были ранены 151 человек, погибли четыре человека, передает деловое издание «Взгляд».

В СКР предупредили о неразорвавшихся ракетных субснарядах в Севастополе, передает «Национальная служба новостей». В Минобороны РФ сообщили, что три пусковые установки HIMARS были уничтожены ударами возмездия за Севастополь, передает Life.ru.