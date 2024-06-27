В казанской «Пирамиде» стена рухнула на рабочего

Ранее мы писали, что в Казани на строительстве станции метро «10-й микрорайон» погиб рабочий. Инцидент случился ночью 19 февраля, когда бетонщик 4-го разряда упал в металлическую емкость на дне котлована и скончался от полученных травм до приезда медицинских работников.