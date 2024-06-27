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В казанской «Пирамиде» стена рухнула на рабочего

Прокуратура Татарстана начала проверку всех обстоятельств происшествия.

Источник: прокуратура РТ

В Казани прокуратура начала проверку в связи с инцидентом на стройплощадке культурно-развлекательного комплекса «Пирамида», где в результате обрушения стены пострадал рабочий.

ЧП произошло сегодня около 11:30 во время демонтажных работ. Стена здания рухнула на 36-летнего мужчину, в результате чего он получил травмы.

Прокуратура Татарстана немедленно начала проверку всех обстоятельств происшествия, включая условия труда и соблюдение техники безопасности на объекте.

Ранее мы писали, что в Казани на строительстве станции метро «10-й микрорайон» погиб рабочий. Инцидент случился ночью 19 февраля, когда бетонщик 4-го разряда упал в металлическую емкость на дне котлована и скончался от полученных травм до приезда медицинских работников.

Прокуратура