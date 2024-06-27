В казанской «Пирамиде» стена рухнула на рабочего

В Казани прокуратура начала проверку в связи с инцидентом на стройплощадке культурно-развлекательного комплекса «Пирамида», где в результате обрушения стены пострадал рабочий.
ЧП произошло сегодня около 11:30 во время демонтажных работ. Стена здания рухнула на 36-летнего мужчину, в результате чего он получил травмы.
Прокуратура Татарстана немедленно начала проверку всех обстоятельств происшествия, включая условия труда и соблюдение техники безопасности на объекте.
Ранее мы писали, что в Казани на строительстве станции метро «10-й микрорайон» погиб рабочий. Инцидент случился ночью 19 февраля, когда бетонщик 4-го разряда упал в металлическую емкость на дне котлована и скончался от полученных травм до приезда медицинских работников.