На Кипарисовом озере под Анапой утонул подросток. Трагедия произошла днем 27 июня в Сукко.
Купание в Кипарисовом озере запрещено. Несмотря на это, мальчик плавал в водоеме на участке со стороны леса. В какой-то момент он начал тонуть.
Как сообщили в эко-парке «Долина Сукко», подростка нашли в воде без сознания. На место вызвали скорую помощь.
«Бригада скорой помощи провела необходимые реанимационные мероприятия, но, к сожалению, безуспешно. Обстоятельства трагедии выясняются», — сообщили в пресс-службе администрации Анапы.