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На Кипарисовом озере под Анапой утонул подросток

Под Анапой не смогли спасти подростка, тонувшего в Кипарисовом озере.

Источник: Комсомольская правда

На Кипарисовом озере под Анапой утонул подросток. Трагедия произошла днем 27 июня в Сукко.

Купание в Кипарисовом озере запрещено. Несмотря на это, мальчик плавал в водоеме на участке со стороны леса. В какой-то момент он начал тонуть.

Как сообщили в эко-парке «Долина Сукко», подростка нашли в воде без сознания. На место вызвали скорую помощь.

«Бригада скорой помощи провела необходимые реанимационные мероприятия, но, к сожалению, безуспешно. Обстоятельства трагедии выясняются», — сообщили в пресс-службе администрации Анапы.