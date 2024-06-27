В РЖД рассказали о ситуации на месте схода поезда в Коми

На участке Северной железной дороги Инта-1 — Угольный начаты восстановительные работы после размыва пути. Более 150 железнодорожников, три противоразмывных и два восстановительных поезда, а также другая специализированная техника задействованы в ликвидации последствий, сообщается в телеграм-канале РЖД.
На место происшествия уже доставлено 1500 кубометров щебня и рельсошпальная решётка. Работы предполагают уборку повреждённых вагонов, укрепление насыпи, укладку 200 метров повреждённого железнодорожного полотна и выравнивание рельсов. В настоящее время движение поездов на этом участке осуществляется по соседнему пути в реверсивном режиме.
Родственникам погибших будет выплачено по 2 млн 25 тыс. рублей страховой компенсации и дополнительно по 2 млн рублей от компании. Пострадавшие, которые находятся в больнице, получат по 1 млн рублей, а остальные пострадавшие — по 500 тыс. рублей. Проводится расследование причин происшествия, РЖД активно содействует следственным органам.
Вечером 26 июня на участке железной дороги между станциями Инта-1 и Угольный в Республике Коми произошел сход с рельсов девяти вагонов пассажирского поезда № 511, следовавшего по маршруту Воркута — Новороссийск. По предварительным данным РЖД, причиной инцидента стал подмыв железнодорожного полотна, вызванный сильными дождями. В момент аварии в поезде находилось 232 пассажира. Согласно информации Министерства здравоохранения три человека погибли и 40 пострадали. В связи с инцидентом в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации для ликвидации последствий аварии.
Нина Лютикова