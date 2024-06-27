В РЖД рассказали о ситуации на месте схода поезда в Коми

Вечером 26 июня на участке железной дороги между станциями Инта-1 и Угольный в Республике Коми произошел сход с рельсов девяти вагонов пассажирского поезда № 511, следовавшего по маршруту Воркута — Новороссийск. По предварительным данным РЖД, причиной инцидента стал подмыв железнодорожного полотна, вызванный сильными дождями. В момент аварии в поезде находилось 232 пассажира. Согласно информации Министерства здравоохранения три человека погибли и 40 пострадали. В связи с инцидентом в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации для ликвидации последствий аварии.