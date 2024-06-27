Три неразорвавшихся снаряда нашли в море после удара ATACMS по Севастополю

В Севастополе водолазы МЧС России продолжают обследовать дно Черного моря после атаки Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В МЧС рассказали, что за сутки в воде обнаружено два суббоеприпаса, всего с начала поиска — три. Их уничтожат на месте при соблюдении мер безопасности.
Там также отметили, что на пляже Учкуевка работают 19 специалистов группы подводного разминирования, они обследовали уже половину территории.
23 июня Украина выпустила по Севастополю пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Одна из ракет взорвалась над пляжем Учкуевка, где отдыхало много людей. По последним данным, пострадали 153 человека. Жертвами атаки стали четыре человека, двое из которых — дети. В городе из-за случившегося ввели режим чрезвычайной ситуации.