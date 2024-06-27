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Авария со скорой остановила трамваи у Колхозного рынка в Казани

ДТП произошло на улице Бурхана Шахиди.

ДТП между легковым автомобилем Toyota и скорой помощью вызвало серьезные перебои в движении общественного транспорта у Колхозного рынка. Столкновение произошло прямо на трамвайных путях, что привело к остановке трамвайного движения на этом участке.

По предварительной информации, серьезных травм у участников аварии нет, однако подробности происшествия и состояние водителя и пациента в скорой уточняются. Местные власти и службы оперативно реагируют на произошедшее, работая над восстановлением движения.

Сейчас на месте работают аварийные службы, и делают все возможное, чтобы как можно скорее нормализовать движение трамваев, отметил представитель транспортного комитета города.

Ранее мы сообщали, что в Казани во второй раз за день возникли проблемы с движением трамваев. На месте происшествия работали сотрудники метроэлектротранса.