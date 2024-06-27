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Mash: спасатели нашли тело несовершеннолетней Арины под поездом в Коми

Тело несовершеннолетней Арины, которая ехала в поезде Воркута — Новороссийск 26 июня, нашли спасатели под десятым вагоном. Ранее девушка считалась пропавшей без вести.

Поезд сошел с рельсов днем ранее.

Тело несовершеннолетней Арины, которая ехала в поезде Воркута — Новороссийск 26 июня, нашли спасатели под десятым вагоном. Ранее девушка считалась пропавшей без вести.

«Тело 16-летней Арины нашли под десятым вагоном поезда Воркута — Новороссийск, который вчера сошел с путей в Коми», — сообщает telegram-канал Mash. Ранее девушка считалась пропавшей без вести, ее искали в том числе с помощью водолазов в протекающей рядом с местом крушения реке. Она стала четвертой погибшей в этом происшествии.