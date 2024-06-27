Mash: спасатели нашли тело несовершеннолетней Арины под поездом в Коми

«Тело 16-летней Арины нашли под десятым вагоном поезда Воркута — Новороссийск, который вчера сошел с путей в Коми», — сообщает telegram-канал Mash. Ранее девушка считалась пропавшей без вести, ее искали в том числе с помощью водолазов в протекающей рядом с местом крушения реке. Она стала четвертой погибшей в этом происшествии.