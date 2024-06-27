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Число погибших при крушении пассажирского поезда в Коми достигло трех

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Спасатели обнаружили тело третьего погибшего на месте крушения пассажирского поезда в Коми, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура

«Найдено тело третьего погибшего», — сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа.

Накануне вечером девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне недалеко от Инты. В составе находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги.

В РЖД сообщили об обнаружении тел двух погибших, местонахождение еще одного человека остается неизвестным, ведутся поиски. Как рассказал агентству представитель экстренных служб, речь может идти о ребенке 2008 года рождения.

По данным Минздрава Коми на 10:30 мск, в больницах остаются восемь человек, среди них — 14-летняя девочка, сейчас она находится в отделении реанимации Республиканской детской клинической больницы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Причиной аварии, предварительно, стал подмыв полотна из-за сильных дождей.