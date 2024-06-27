Число погибших при крушении пассажирского поезда в Коми достигло трех

«Найдено тело третьего погибшего», — сказал собеседник агентства.
По его словам, на месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа.
Накануне вечером девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне недалеко от Инты. В составе находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги.
В РЖД сообщили об обнаружении тел двух погибших, местонахождение еще одного человека остается неизвестным, ведутся поиски. Как рассказал агентству представитель экстренных служб, речь может идти о ребенке 2008 года рождения.
По данным Минздрава Коми на 10:30 мск, в больницах остаются восемь человек, среди них — 14-летняя девочка, сейчас она находится в отделении реанимации Республиканской детской клинической больницы.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. Причиной аварии, предварительно, стал подмыв полотна из-за сильных дождей.