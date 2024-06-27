Зеленский признался Евросоюзу, что больше не может противостоять России

Украина готова к переговорам с Россией, но при условии улучшения своего положения на поле боя. Об этом заявлял советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, считает, что прекращение поставок западных вооружений станет самым быстрым и эффективным способом завершения конфликта, передает 360.ru. В Чехии считают, что завершение данного конфликта невозможно исключительно военными методами, необходим дипломатический диалог, сообщает RT.