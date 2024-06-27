В Гулистане трое сотрудников водоканала отравились неизвестным веществом

Сотрудники водоканала, УЧС и правоохранительных органов оперативно прибыли на место происшествия. Однако к моменту их прибытия один из пострадавших скончался. Двое других были госпитализированы в реанимационное отделение областной больницы. Медики оценили их состояние как крайне тяжелое. Компетентные органы начали проверку для установления деталей случившегося.