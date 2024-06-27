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В Гулистане трое сотрудников водоканала отравились неизвестным веществом

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Гулистане работники насосной станции пожаловались на плохое самочувствие. Один из них скончался, остальные в реанимации, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Сегодня, 27 июня, в 10:00 в гулистанское управление по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о том, что трое сотрудников водоканала почувствовали резкое ухудшение самочувствия, пожаловавшись на отравление неизвестным веществом.

Сотрудники водоканала, УЧС и правоохранительных органов оперативно прибыли на место происшествия. Однако к моменту их прибытия один из пострадавших скончался. Двое других были госпитализированы в реанимационное отделение областной больницы. Медики оценили их состояние как крайне тяжелое. Компетентные органы начали проверку для установления деталей случившегося.