Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине выпустили игру «Тиса», которая учит уклоняться от мобилизации

На Украине вышла игра «Тиса» для смартфонов, которая учит уклоняться от мобилизации. Сейчас она доступна для скачивания в App Store за пределами России. Тиса — это река, находящаяся на границе с Украиной и Румынией, через которую уклонисты пытаются незаконно пересечь границу, но не у всех получается.

Новая мобильная игра учит украинцев сбегать из страны в ЕС.

На Украине вышла игра «Тиса» для смартфонов, которая учит уклоняться от мобилизации. Сейчас она доступна для скачивания в App Store за пределами России. Тиса — это река, находящаяся на границе с Украиной и Румынией, через которую уклонисты пытаются незаконно пересечь границу, но не у всех получается.

«Попробуйте переплыть реку в тысячу раз больше, чем все остальные в мире, покажите, кто здесь настоящий профессионал. Пригласите своих друзей и решите, кто из вас настоящий король Тисы. <.> Переплыть Тису еще никогда не было так просто», — написано в описании приложения в App Store.

Глава Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что новая мобильная игра «Тиса», может побуждать уклонистов к опрометчивым попыткам незаконного пересечения границы. В игре нужно быстро нажимать кнопку, чтобы добраться до берегов ЕС, игнорируя риск утопления. Демченко подчеркнул, что, несмотря на многочисленные случаи гибели людей в реальности, игра может способствовать популяризации опасных действий. Демченко напомнил, что в реальной жизни переплывать эту реку смертельно опасно, передает слова Демченко telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».