На Украине выпустили игру «Тиса», которая учит уклоняться от мобилизации

«Попробуйте переплыть реку в тысячу раз больше, чем все остальные в мире, покажите, кто здесь настоящий профессионал. Пригласите своих друзей и решите, кто из вас настоящий король Тисы. <.> Переплыть Тису еще никогда не было так просто», — написано в описании приложения в App Store.