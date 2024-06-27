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В Севастополе бывший чиновник осужден на восемь лет за взятку

Суд Севастополя приговорил бывшего главного государственного жилищного инспектора к восьми годам колонии за получение взятки в 1,7 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю.

В период с ноября 2018 по март 2021 года осужденный, будучи на тот момент должностным лицом, получил имущественную и денежную взятку на общую сумму около 1,7 млн руб. В обмен на это он покровительствовал представителям управляющих компаний, предупреждал о жалобах и запланированных проверках, а также не привлек их к административной ответственности за нарушение.

Суд признал бывшего инспектора виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (в получении взятки в особо крупном размере) и приговорил к восьми годам исправительной колонии строгого режима с выплатой штрафа в размере более 3,3 млн руб.

Также осужденный больше не сможет занимать определенные должности в органах госвласти и местного самоуправления, государственных, муниципальных учреждениях и органах в течение 10 лет. Приговор суда вступил в законную силу.