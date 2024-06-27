В Севастополе бывший чиновник осужден на восемь лет за взятку

В период с ноября 2018 по март 2021 года осужденный, будучи на тот момент должностным лицом, получил имущественную и денежную взятку на общую сумму около 1,7 млн руб. В обмен на это он покровительствовал представителям управляющих компаний, предупреждал о жалобах и запланированных проверках, а также не привлек их к административной ответственности за нарушение.
Суд признал бывшего инспектора виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (в получении взятки в особо крупном размере) и приговорил к восьми годам исправительной колонии строгого режима с выплатой штрафа в размере более 3,3 млн руб.
Также осужденный больше не сможет занимать определенные должности в органах госвласти и местного самоуправления, государственных, муниципальных учреждениях и органах в течение 10 лет. Приговор суда вступил в законную силу.