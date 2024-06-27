Павлодарец разбудил пассажира автобуса и оказался избит

Инцидент произошел в марте 2024 года на остановке в селе Павлодарское. Мужчина решил помочь другому пассажиру, который уснул, и слегка прикоснулся к его плечу, чтобы разбудить. Проснувшемуся это не понравилось.
Выйдя на улицу, пассажир стал скандалить, а после ударом кулака в лицо повалил на землю разбудившего его мужчину.
«В селе Павлодарское кулаком левой руки нанес один удар в область лица потерпевшего, от которого последний, потеряв равновесие, упал на землю. После чего нанес еще удары в область корпуса тела и головы потерпевшего», — сообщили в суде.
Простить такую неблагодарность павлодарец не смог. Уголовное дело в суде рассмотрели по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».
Подсудимый в содеянном раскаялся и просил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. В итоге нарушителя приговорили к одному году ограничения свободы.
Отметим, что по ст.107 УК РК умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.