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В Екатеринбурге нашли сгоревшую машину с двумя трупами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июня, ФедералПресс. В Светлореченском микрорайоне Екатеринбурга обнаружен автомобиль с телами двух мужчин в обгоревшем салоне. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Свердловской области.

Источник: предоставлено пресс-службой СУ СК по Свердловской области

«При внешнем осмотре явных признаков криминальной смерти нет. Предварительная причина — отравление угарным газом», — рассказали там.

Тела были найдены еще вчера, но детали происшествия стали известны лишь сегодня. Выгоревшая машина стояла на Хрустальногорской улице, недалеко от перекрестка Белоцветной и Ирисного переулка. Огонь охватил около двух кв. метров, сообщает территориальный центр мониторинга и реагирования на ЧС.

Пресс-секретарь главного управления МВД по региону Валерий Горелых уточнил, что погибшие работали в частной компании. По предварительным данным, машина загорелась от непотушенной сигареты. Никаких данных о том, что рабочие были убиты, пока нет, но окончательно причину смерти установит только экспертиза.

«ФедералПресс» напоминает, что ранее в автомобиле обнаружили тела екатеринбуржцев Павла Мальцева и Анастасии Филипповой. Они тоже отравились угарным газом.

СК