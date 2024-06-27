В Екатеринбурге нашли сгоревшую машину с двумя трупами

«При внешнем осмотре явных признаков криминальной смерти нет. Предварительная причина — отравление угарным газом», — рассказали там.
Тела были найдены еще вчера, но детали происшествия стали известны лишь сегодня. Выгоревшая машина стояла на Хрустальногорской улице, недалеко от перекрестка Белоцветной и Ирисного переулка. Огонь охватил около двух кв. метров, сообщает территориальный центр мониторинга и реагирования на ЧС.
Пресс-секретарь главного управления МВД по региону Валерий Горелых уточнил, что погибшие работали в частной компании. По предварительным данным, машина загорелась от непотушенной сигареты. Никаких данных о том, что рабочие были убиты, пока нет, но окончательно причину смерти установит только экспертиза.
«ФедералПресс» напоминает, что ранее в автомобиле обнаружили тела екатеринбуржцев Павла Мальцева и Анастасии Филипповой. Они тоже отравились угарным газом.