В Екатеринбурге нашли сгоревшую машину с двумя трупами

Тела были найдены еще вчера, но детали происшествия стали известны лишь сегодня. Выгоревшая машина стояла на Хрустальногорской улице, недалеко от перекрестка Белоцветной и Ирисного переулка. Огонь охватил около двух кв. метров, сообщает территориальный центр мониторинга и реагирования на ЧС.