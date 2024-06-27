Игоря Стрелкова этапировали в колонию

Дело в отношении Стрелкова было возбуждено 18 июля 2023 года, а через три дня его задержали в Москве. Ему было предъявлено обвинение по ст. 280 УК РФ (призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Вину он не признал. По версии защиты, никакого преступного умысла, направленного на побуждение неограниченно широкого круга лиц к осуществлению экстремистской деятельности, он не имел.