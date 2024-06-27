«По информации, полученной от адвоката, сегодня утром Игоря Стрелкова этапировали в колонию», — написала Регинская в Telegram-канале.
Она добавила, что не располагает информацией, в какую колонию направлен Стрелков.
25 января Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии. Согласно обвинительному заключению, 25 мая 2022 года на интернет-странице Е. Э. Михайлова Стрелков прочитал сообщение о том, что военнослужащие корпуса Народной милиции ДНР не обеспечены денежным довольствием. Он проверил эту информацию по своим каналам, после чего на своих страницах в соцсетях разместил посты со ссылкой на сообщение Михайлова.
Дело в отношении Стрелкова было возбуждено 18 июля 2023 года, а через три дня его задержали в Москве. Ему было предъявлено обвинение по ст. 280 УК РФ (призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Вину он не признал. По версии защиты, никакого преступного умысла, направленного на побуждение неограниченно широкого круга лиц к осуществлению экстремистской деятельности, он не имел.