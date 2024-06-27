У Черного моря и рек на Кубани нашли снаряды времен войны

Взрывотехники на Кубани уничтожили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, обнаруженные у Черного моря и рек края. Опасные предметы нашли на пляже Бугазской косы в Анапе, хуторе Междуреченском Павловского района и в Абинске, сообщает ИА KrasnodarMedia, со ссылкой на Telegram-канал (18+) Росгвардии Краснодарского края.
На одном из пляжей Бугазской косы в Анапе туристы обнаружили ржавый металлический предмет, похожий на боеприпас. Специалисты из регионального управления Росгвардии, прибывшие на место, провели обследование и извлекли из песка три минометные мины калибра 82 мм.
Несколько дней назад рыбак в хуторе Междуреченском Павловского района обнаружил артиллерийский снаряд калибра 122 мм. возле реки Тихонькой, а жители Абинска на берегу реки Абин нашли ручную гранату Ф-1.
За прошлую неделю специалисты Росгвардии провели обследование и безопасно уничтожили более десяти найденных в регионе боеприпасов времен Великой Отечественной войны с соблюдением всех необходимых мер безопасности.