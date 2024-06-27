У Черного моря и рек на Кубани нашли снаряды времен войны

Взрывотехники на Кубани уничтожили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, обнаруженные у Черного моря и рек края. Опасные предметы нашли на пляже Бугазской косы в Анапе, хуторе Междуреченском Павловского района и в Абинске, сообщает ИА KrasnodarMedia, со ссылкой на Telegram-канал (18+) Росгвардии Краснодарского края.