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У Черного моря и рек на Кубани нашли снаряды времен войны

Опасные находки уничтожили взрывотехники.

Источник: Росгвардия Краснодарский край — Telegram

Взрывотехники на Кубани уничтожили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, обнаруженные у Черного моря и рек края. Опасные предметы нашли на пляже Бугазской косы в Анапе, хуторе Междуреченском Павловского района и в Абинске, сообщает ИА KrasnodarMedia, со ссылкой на Telegram-канал (18+) Росгвардии Краснодарского края.

На одном из пляжей Бугазской косы в Анапе туристы обнаружили ржавый металлический предмет, похожий на боеприпас. Специалисты из регионального управления Росгвардии, прибывшие на место, провели обследование и извлекли из песка три минометные мины калибра 82 мм.

Несколько дней назад рыбак в хуторе Междуреченском Павловского района обнаружил артиллерийский снаряд калибра 122 мм. возле реки Тихонькой, а жители Абинска на берегу реки Абин нашли ручную гранату Ф-1.

За прошлую неделю специалисты Росгвардии провели обследование и безопасно уничтожили более десяти найденных в регионе боеприпасов времен Великой Отечественной войны с соблюдением всех необходимых мер безопасности.