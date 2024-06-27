УМВД: в Калининграде гендиректор компании присвоила почти 2 млн рублей

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере». Данное преступление наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. После возбуждения уголовного дела подозреваемая возместила ущерб организации в полном объеме. На время следственных действий фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.