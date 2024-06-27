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Настоящие герои: В Приднестровье пожарные спасли из огня кошку с котенком и собаку, а также предотвратили взрыв газовых баллонов

Причина пожара — неосторожное обращение с огнём.

В приднестровском селе Незавертайловка 25 июня горела сухая трава, огонь перекинулся на камышовую крышу дома, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

На вызов приехал расчёт ОВПП Днестровска. Площадь пожара была около 1000 квадратных метров. Из-за ветра существовала угроза распространения пламени на жилые дома по соседству. Поэтому в помощь огнеборцам прибыл ещё один расчёт из Слободзеи.

В аппаратах со сжатым воздухом пожарные провели разведку заброшенного здания. В то время крыша была объята огнём. В одной из комнат специалисты обнаружили три газовых баллона. Их вынесли на улицу, чтобы избежать взрывов.

В соседнем помещении на цепи сидела испуганная собака. Рядом — кошка с котёнком. Огнеборцы вытащили пушистых из горящего дома на улицу.

Причина пожара — неосторожное обращение с огнём.

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