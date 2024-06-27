В Октябрьском в квартире нашли мертвой семью маргиналов

В башкирском городе Октябрьский обнаружили мертвой семью из трех человек. Об этом «КП-Уфа» рассказал собственный источник.
Согласно предоставленной нам информации, семья вела маргинальный образ жизни: занималась собирательством и злоупотребляла спиртным. Предполагается, что все трое умерли из-за отравления просроченными продуктами или некачественным алкоголем.
В пресс-службе Следственного комитета Башкирии «КП-Уфа» подтвердили факт обнаружения семьи из трех совершеннолетних человек в своей квартире.
— По предварительным данным признаков криминального характера не усматривается, проводится судебно-медицинские экспертизы с целью установления причины смерти, — заявили в СК.
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