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Глава СКР потребовал доклад по делу о падении BMW с парковки в Краснодаре

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о падении BMW с многоуровневой парковки ТРК «Галерея», в результате чего погибли трое жителей Краснодара. Об этом сообщает информационный центр СК России.

Исполнение поручения главы СКР поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Ранее следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту гибели людей в результате падения автомобиля с многоуровневой парковки на проезжую часть. Очевидцы произошедшего заявляют, что руководством торгового комплекса не были соблюдены требования безопасности, что привело к случившемуся.

25 июня BMW выпал с парковки на проезжую часть, в результате чего погиб водитель, пассажирка и ее несовершеннолетний ребенок. По версии следствия, владелец автомобиля набрал скорость и выехал за пределы ограждения парковки. После происшествия губернатор Кубани Вениамин Кондратьев потребовал установить дополнительные меры безопасности на парковке торгового комплекса.

СК