Глава СКР потребовал доклад по делу о падении BMW с парковки в Краснодаре

Исполнение поручения главы СКР поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Ранее следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту гибели людей в результате падения автомобиля с многоуровневой парковки на проезжую часть. Очевидцы произошедшего заявляют, что руководством торгового комплекса не были соблюдены требования безопасности, что привело к случившемуся.