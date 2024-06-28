«Ничего не нарушу». Насмерть сбивший студентку лихач просился домой из СИЗО

«Начиная с 4 марта, когда обвиняемый был задержан, следственные органы высказывали только предположения о том, что он может скрыться или оказывать давление на свидетелей. Они не нашли своего подтверждения. Есть все основания перед рассмотрением дела по существу назначить ему более мягкую меру пресечения — домашний арест. Мой подзащитный своим поведением доказал, что не нарушает порядок. Он будет обеспечен браслетом и намерен соблюдать наложенные судом ограничения», — говорит адвокат.