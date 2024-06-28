«Ничего не нарушу». Насмерть сбивший студентку лихач просился домой из СИЗО

31-летний мужчина, который под наркотиками на бешенной скорости врезался на Nissan Teana в группу переходивших дорогу на зелёный свет студентов в центре Перми, и в одно мгновение оборвал жизнь цветущей 18-летней девушки, 27 июня просил Ленинский районный суд освободить его из-под стражи и оставить под домашним арестом. Он уверял, что не собирается скрываться от следствия, а просто хочет побыть дома с женой и двумя дочерьми в ожидании своего приговора. Подробности судебного заседания — в материале сайта perm.aif.ru.
«Ничего не собираюсь нарушать»
На скамье подсудимых, заметно волнуясь, сидит молодой человек. Он не похож на беспринципного нарушителя правил. Едва ли можно поверить, что по вине этого мужчины умерла совсем юная девушка. Рано утром 3 марта сразу несколько камер зафиксировали момент жуткого ДТП. Иномарка на красный свет пролетает перекрёсток, сбивает на пешеходном переходе девушку и двоих её друзей (так, что молодых людей буквально расскидывает по дороге), а затем скрывается. Остановиться водитель даже не попытался.
Судья зачитывает: мужчина родился в Таджикистане, в 16 лет уже имел российское гражданство, получил среднее профильное образование, женился, работал на Пермском битумном заводе сливщиком-разливщиком. Водительское удостоверение молодому человеку выдали не так давно — весной 2023 года. Его семья живёт в Кондратово в частном доме. Там обвиняемый и просит организовать ему домашний арест.
«Я ничего не собираюсь нарушать. Просто хочу быть дома с семьёй в нашем частном доме в Кондратово. Жена согласна обеспечивать меня едой и всем необходимым. На суд, когда надо, приеду», — заявил обвиняемый в зале суда.
Мужчина добавляет, что дома его ждут две несовершеннолетние дочки — 2012 и 2023 годов рождения.
Зачитывая документы дела, судья Ленинского районного суда Оксана Корепанова сообщила, что у подсудимого есть положительные характеристики с места работы и от соседей.
Адвокат обвиняемого Константин Орлов рассказал, что его подзащитный полностью возместил родителям студентки материальный ущерб от потери дочери и частично — моральный. Кстати, потерпевшая сторона на заседание суда не пришла.
«Начиная с 4 марта, когда обвиняемый был задержан, следственные органы высказывали только предположения о том, что он может скрыться или оказывать давление на свидетелей. Они не нашли своего подтверждения. Есть все основания перед рассмотрением дела по существу назначить ему более мягкую меру пресечения — домашний арест. Мой подзащитный своим поведением доказал, что не нарушает порядок. Он будет обеспечен браслетом и намерен соблюдать наложенные судом ограничения», — говорит адвокат.
Может скрыться
В ответ прокурор возражает: обвиняемого необходимо оставить в СИЗО, так как, оказавшись под домашним арестом, он может скрыться от следствия, чтобы избежать грозящего ему сурового наказания.
Зачитав все материалы дела, судья удалилась в совещательную комнату, а затем вынесла вердикт — отказать обвиняемому в смягчении меры пресечения. Его пребывание в СИЗО продлили до 20 августа 2024 года.
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