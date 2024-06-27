На энергообъекте в Киеве прогремел взрыв и начался пожар

«На энергообъекте в Шевченковском районе столицы произошел взрыв и пожар. Все службы направляются на место», — написал он в Telegram.
Позднее Кличко уточнил, что пожар произошел на одной из трансформаторных подстанций после короткого замыкания, возгорание локализовано.
По данным украинских СМИ, еще один взрыв был зафиксирован в Киеве минувшей ночью.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.