Суд арестовал второго фигуранта по делу о пожаре во Фрязино

«Удовлетворено ходатайство об аресте Спешилова», — сказали в суде.
Суд также заключил под стражу заместителя генерального директора ООО «Исприн» Юрия Фомина.
Ранее региональный главк СК в Telegram-канале сообщил о задержании двух человек по делу о пожаре в подмосковном Фрязино: заместителя генерального директора ООО «Исприн», а также представителя собственника здания.
Ведомство установило, что компанию «Исприн» привлекли для обеспечения сохранности имущества умершего собственника-должника, с 2021 года здание находилось в ее ведении.
Замгендиректора фирмы и представитель собственника здания сдавали помещения в аренду, собирали деньги за коммунальные услуги, но не обеспечили их безопасность. В частности, они не контролировали состояние проводки и не следили за соблюдением требований пожарной безопасности.
«Причиной гибели людей также послужило нарушение требований пожарной безопасности в части отсутствия систем сигнализации, оповещения, пожаротушения, а также блокировки пожарных выходов», — указали в СК.
Пожар произошел в восьмиэтажном здании во Фрязино в понедельник днем. Огонь распространился на площади 5 тысяч квадратных метров. Официально сообщалось о гибели шести человек.
Уголовное дело возбудили по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».