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Суд арестовал второго фигуранта по делу о пожаре во Фрязино

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Щелковский городской суд Московской области арестовал Антона Спешилова, второго фигуранта по делу о пожаре в административно-промышленном здании в подмосковном Фрязино, сообщили РИА Новости в суде.

Источник: © РИА Новости

«Удовлетворено ходатайство об аресте Спешилова», — сказали в суде.

Суд также заключил под стражу заместителя генерального директора ООО «Исприн» Юрия Фомина.

Ранее региональный главк СК в Telegram-канале сообщил о задержании двух человек по делу о пожаре в подмосковном Фрязино: заместителя генерального директора ООО «Исприн», а также представителя собственника здания.

Ведомство установило, что компанию «Исприн» привлекли для обеспечения сохранности имущества умершего собственника-должника, с 2021 года здание находилось в ее ведении.

Замгендиректора фирмы и представитель собственника здания сдавали помещения в аренду, собирали деньги за коммунальные услуги, но не обеспечили их безопасность. В частности, они не контролировали состояние проводки и не следили за соблюдением требований пожарной безопасности.

«Причиной гибели людей также послужило нарушение требований пожарной безопасности в части отсутствия систем сигнализации, оповещения, пожаротушения, а также блокировки пожарных выходов», — указали в СК.

Пожар произошел в восьмиэтажном здании во Фрязино в понедельник днем. Огонь распространился на площади 5 тысяч квадратных метров. Официально сообщалось о гибели шести человек.

Уголовное дело возбудили по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».

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