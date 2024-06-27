На Украине задержали экс-замглавы офиса президента Кирилла Тимошенко

Издание опубликовало фото с места событий, на котором видны вооруженные люди в масках, открывающие двери автомобиля, предположительно принадлежащего экс-чиновнику.
23 мая НАБУ сообщило, что проводит внутреннее расследование в связи с возможной утечкой информации. Сообщалось, что речь идет о разглашении представителями ведомства сведений досудебного расследования в интересах одного из фигурантов, который считался человеком, близким к Кириллу Тимошенко.
Тимошенко был уволен с должности в январе 2023 года. С 1 марта 2024 года он стал штатным советником министра обороны Украины Рустема Умерова, отвечающим за медиа и коммуникации.
В администрации президента (2019−2023 годов) Тимошенко засветился в нескольких крупных скандалах. В частности, он в личных целях пользовался внедорожником, который США передали Украине для вывоза граждан из зоны боевых действий. Также журналисты узнали, что он передвигался на люксовом автомобиле Porsche Taycan, а также проживал в доме, стоимость аренды которого была явно занижена. В офисе президента Тимошенко курировал и региональные программы, в частности строительные. К этой его деятельности у аналитиков некоторых СМИ также было много вопросов, связанных с возможным многократным завышением смет.