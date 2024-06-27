На Украине задержали экс-замглавы офиса президента Кирилла Тимошенко

В администрации президента (2019−2023 годов) Тимошенко засветился в нескольких крупных скандалах. В частности, он в личных целях пользовался внедорожником, который США передали Украине для вывоза граждан из зоны боевых действий. Также журналисты узнали, что он передвигался на люксовом автомобиле Porsche Taycan, а также проживал в доме, стоимость аренды которого была явно занижена. В офисе президента Тимошенко курировал и региональные программы, в частности строительные. К этой его деятельности у аналитиков некоторых СМИ также было много вопросов, связанных с возможным многократным завышением смет.