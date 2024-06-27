Переданные Украине канадские БТР неэффективны в бою, сообщили СМИ

В 2023 году глава минобороны Канады Анита Ананд в ходе визита в Киев в среду провела встречу с тогдашним главой оборонного ведомства Алексеем Резниковым и объявила о передаче Украине 200 бронеавтомобилей.
Телеканал отмечает со ссылкой на интервью Федоренко, что переданные Канадой бронетранспортеры «часто ломались». По его словам, они не приспособлены к движению по бездорожью.
«Они (бронетранспортеры- ред.) могут быть хорошим вариантом для полиции… Они больше подходят для асфальтной дороги… Они часто не справляются», — цитирует телеканал Федоренко, добавив, что украинцам удалось починить сломанные бронетранспортеры.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.