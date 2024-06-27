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«Произошла утечка в связи с повреждением трубопровода»: прокуратура организовала проверку из-за коммунальной аварии в уфимском Затоне

Прокуратура Уфы начала проверку из-за коммунальной аварии в Затоне.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Уфы начала проверку из-за коммунальной аварии в микрорайоне Затоне. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Сегодня, 27 июня, на улице Базисный проезд произошла утечка из-за повреждения трубопровода. В связи с этим водоснабжения во время ремонта лишились 39 жилых домов, частный сектор, а также школа, поликлиника и 17 организаций.

Предприятие «Уфаводоканал» и местные власти организовали подвоз питьевой воды. На место ЧП выехал прокурор столицы Башкирии Сергей Воронов.

Надзорное ведомство намерено установить причины и условия происшествия, а также проверить исполнение ресурсоснабжающей организацией законодательства в сфере ЖКХ, порядок эксплуатации водосточной сети, ее содержания, проведения текущего и капитального ремонтов.

Кроме того, прокуратур оценит соблюдение ответственными лицами нормативных сроков проведения ремонта и устранения последствий аварий.

— При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан на получение качественной коммунальной услуги, — заявили в ведомстве.

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