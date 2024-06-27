Развожаев осудил выбор ВСУ пляжа в Севастополе своей целью

В четверг прошло в закрытом режиме чрезвычайное пленарное заседание законодательного собрания, где утвердили превентивные дополнительные меры по безопасности и гражданской обороне на случай новых ракетных атак ВСУ.
«Боевая ракета предполагает, что должна использоваться на поле боя, но товарищи отмороженные решили использовать по мирному городу, днем, в разгар выходного дня, по самому популярному и часто посещаемому севастопольцам пляжа на северной стороне возле парка Учкуевка», — сказал Развожаев в эфире местного телеканала СТВ.
По его словам, удар был нанесен американской ракетой ATACMS с кассетными боеприпасами, предназначенными для поражения людей.
«Мы столкнулись с новой угрозой в двух вариантах. Впервые кассетный боеприпас был применен по гражданскому населению Севастополя, по гражданской инфраструктуре, погибли люди. Это квалифицируется как террористический акт. Были применены те средства, для которых нужны совершенно другие меры реагирования, чем те, которые мы использовали до настоящего времени, потому как баллистические ракеты имеют очень короткий срок доставки этого боеприпаса от пуска до поражения цели», — сказал Развожаев.
Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое — дети. СК РФ завел уголовное дело о теракте.