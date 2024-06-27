Развожаев осудил выбор ВСУ пляжа в Севастополе своей целью

«Мы столкнулись с новой угрозой в двух вариантах. Впервые кассетный боеприпас был применен по гражданскому населению Севастополя, по гражданской инфраструктуре, погибли люди. Это квалифицируется как террористический акт. Были применены те средства, для которых нужны совершенно другие меры реагирования, чем те, которые мы использовали до настоящего времени, потому как баллистические ракеты имеют очень короткий срок доставки этого боеприпаса от пуска до поражения цели», — сказал Развожаев.