В Прикамье отбывающий пожизненное заключение признался в еще одном убийстве

Следствие установило, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения зашел в квартиру к незнакомому пожилому человеку. Хозяин квартиры пытался безуспешно его выгнать, гость к этому времени начал обыскивать шкафы в поисках ценных вещей и денег. В ходе конфликта хозяин квартиры получил множественные удары топором по голове, шее и туловищу. После этого убийца вытащил из кармана брюк своей жертвы 300 ₽, забрал пакет с бутылкой алкоголя и посудой, накрыл мертвое тело одеждой и ушел.