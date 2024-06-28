В Прикамье отбывающий пожизненное заключение признался в еще одном убийстве

Серийный убийца из Перми, отбывающий пожизненное заключение с 2010 года, написал явку с повинной об убийстве. Он его совершил 13 лет назад в Краснокамске.
В Пермском краевом суде сообщили, что мужчина в 2023 году написал явку с повинной об убийстве, которое совершил в двадцатых числах декабря 2001 года в доме на ул. Энтузиастов Краснокамска.
Следствие установило, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения зашел в квартиру к незнакомому пожилому человеку. Хозяин квартиры пытался безуспешно его выгнать, гость к этому времени начал обыскивать шкафы в поисках ценных вещей и денег. В ходе конфликта хозяин квартиры получил множественные удары топором по голове, шее и туловищу. После этого убийца вытащил из кармана брюк своей жертвы 300 ₽, забрал пакет с бутылкой алкоголя и посудой, накрыл мертвое тело одеждой и ушел.
Краснокамский городской суд признал убийцу виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет. Окончательное наказание назначено ему по совокупности преступлений, с учетом наказания по приговору Краснокамского горсуда от 24 августа 2023 года, в виде пожизненного лишения свободы.
Поданную осужденным апелляционную жалобу в Пермский краевой суд оставил без удовлетворения, 18 июня 2024 года приговор оставлен без изменения.