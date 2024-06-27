Украинские войска обстреляли Горловку

«Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 19.45 — населенный пункт Горловка (Калининский район): сброс ВОП с БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Мэр Горловки Иван Приходько подтвердил факт сброса и заявил о повреждениях гражданской инфраструктуры.
«Вследствие сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ повреждён объект гражданской инфраструктуры в жилом массиве “Солнечный” (Калининский район Горловки)», — написал мэр в Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.