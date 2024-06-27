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Украинские войска обстреляли Горловку

ДОНЕЦК, 27 июн — РИА Новости. Украинские войска в 19.45 мск сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника на Калининский район Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Источник: © РИА Новости

«Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 19.45 — населенный пункт Горловка (Калининский район): сброс ВОП с БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Мэр Горловки Иван Приходько подтвердил факт сброса и заявил о повреждениях гражданской инфраструктуры.

«Вследствие сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ повреждён объект гражданской инфраструктуры в жилом массиве “Солнечный” (Калининский район Горловки)», — написал мэр в Telegram-канале.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.