Рации у них не той системы: полицейская связь привлекла внимание СКР и ВСУ

Следствие полагает, что господин Мусин вместе с неназванными бенефициарами завода, желая добиться заключения в июне 2023 года контракта в рамках государственного оборонного заказа (ГОЗ), представили Центральному окружному управлению материально-технического снабжения МВД, а впоследствии и военной приемке недостоверные сведения о том, что выпускаемые им цифровые радиостанции «Эрика» произведены в России. В обоснование этого, в частности, была представлена декларация о соответствии продукции и стране происхождения. На самом деле большинство комплектующих раций, как выяснило следствие, было выпущено в Китае, что показала проведенная 28 мая 2024 года экспертиза в НИИ «Восход».