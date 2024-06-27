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В суде назвали организатором теракта в Дагестане сына экс-чиновника

Преступную группу для совершения терактов в Дагестане создал сын экс-главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Дагестана.

Источник: РИА "Новости"

«[Сообщник боевиков] вступил в созданную Омаровым О. М. группу», — говорится в сообщении.

В нем указаны только инициалы, при этом в атаке на церкви и синагоги Дербента и Махачкалы участвовали два сына Омарова — Осман и Адиль Омаровы, а также племянники Абдусамад Амадзиев и Али Закаригаев, писали ТАСС и Baza.

Магомеда Омарова сняли с должности главы Сергокалинского района на следующий день после теракта. Еще через день его арестовали на 10 суток из-за мелкого хулиганства — причиной стала нецензурная брань в общественном месте. Также арестованы шестеро сыновей экс-чиновника.

расследование