В суде назвали организатором теракта в Дагестане сына экс-чиновника

«[Сообщник боевиков] вступил в созданную Омаровым О. М. группу», — говорится в сообщении.
В нем указаны только инициалы, при этом в атаке на церкви и синагоги Дербента и Махачкалы участвовали два сына Омарова — Осман и Адиль Омаровы, а также племянники Абдусамад Амадзиев и Али Закаригаев, писали ТАСС и Baza.
Магомеда Омарова сняли с должности главы Сергокалинского района на следующий день после теракта. Еще через день его арестовали на 10 суток из-за мелкого хулиганства — причиной стала нецензурная брань в общественном месте. Также арестованы шестеро сыновей экс-чиновника.