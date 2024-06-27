В суде назвали организатором теракта в Дагестане сына экс-чиновника

В нем указаны только инициалы, при этом в атаке на церкви и синагоги Дербента и Махачкалы участвовали два сына Омарова — Осман и Адиль Омаровы, а также племянники Абдусамад Амадзиев и Али Закаригаев, писали ТАСС и Baza.