Во Владивостоке грузовик столкнулся с девятью машинами, есть пострадавшие

Отмечается, что за рулём грузовика находился 37-летний иностранный гражданин, законность пребывания которого на территории РФ проверят в ходе административного расследования по факту ДТП. Ход и результаты проверок находятся на контроле в прокуратуре Владивостока, информирует надзорное ведомство.