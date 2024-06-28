Во Владивостоке грузовик столкнулся с девятью машинами, есть пострадавшие

ВЛАДИВОСТОК, 27 июн — РИА Новости. Четыре человека госпитализированы после аварии с девятью автомобилями во Владивостоке, сообщает прокуратура Приморья.
По данным надзорного ведомства, авария произошла днём на трассе «Седанка — Патрокл»: водитель грузового самосвала столкнулся с восемью автомобилями в районе дома № 12 а на улице Верещагина во Владивостоке.
«Трое водителей и один пассажир с различными травмами доставлены в медицинское учреждение. Устанавливается степень тяжести вреда, причиненного их здоровью», — говорится в сообщении в Telegram- канале прокуратуры.
Отмечается, что за рулём грузовика находился 37-летний иностранный гражданин, законность пребывания которого на территории РФ проверят в ходе административного расследования по факту ДТП. Ход и результаты проверок находятся на контроле в прокуратуре Владивостока, информирует надзорное ведомство.
Как уточнил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, за рулём грузовика находился гражданин Узбекистана.