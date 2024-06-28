Иностранец на самосвале устроил массовое ДТП во Владивостоке

ДТП с участием 9 автомобилей произошло во Владивостоке днем 27 июня. Прокуратура города поставила на контроль административное расследование.
Установлено, что мужчина за рулем грузового самосвала на дороге «Патрокл-Седанка» столкнулся с 8 автомобилями. В результате аварии трое водителей и один пассажир были доставлены в больницу с различными травмами.
Личность водителя также установили, за рулем был 37-летний иностранный гражданин.
«В ходе административного расследования будет дана оценка в том числе законности его пребывания на территории Российской Федерации», — сообщили в прокуратуре.