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Иностранец на самосвале устроил массовое ДТП во Владивостоке

Пострадали четыре человека.

ДТП с участием 9 автомобилей произошло во Владивостоке днем 27 июня. Прокуратура города поставила на контроль административное расследование.

Установлено, что мужчина за рулем грузового самосвала на дороге «Патрокл-Седанка» столкнулся с 8 автомобилями. В результате аварии трое водителей и один пассажир были доставлены в больницу с различными травмами.

Личность водителя также установили, за рулем был 37-летний иностранный гражданин.

«В ходе административного расследования будет дана оценка в том числе законности его пребывания на территории Российской Федерации», — сообщили в прокуратуре.