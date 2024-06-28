36-летнего электромонтёра убило током на улице в Караганде

По словам напарника погибшего, сначала всё шло по плану. Они спилили мешающие ветки, подобрались к проводам на автовышке, как вдруг Айдоса Нусипбекова ударило током.
«Мы вместе работали в люльке. Я услышал, как Айдос закричал. Смотрю, его током бьёт, немного трясло. У меня шок, я не знал, что делать. Он почти сразу отпустил провод и повис неестественно. Я его схватил, уложил. Закричал: “Спускай, спускай!” Мы делали ему искусственное дыхание, массаж. Вроде сначала пульс был, но, когда “скорая” приехала, он уже был мёртв. Может быть, схлестнулись провода, может, остатки тока были», — рассказал коллега погибшего рассказал Ернур Еспай.
36-летний Айдос Нусипбеков проработал электромонтёром воздушных линий в энергокомпании больше 10 лет. Родные рассказывают о погибшем как об опытном и аккуратном специалисте. Они уверены, трагедии можно было избежать, если бы на месте следили за безопасностью.
«Нам только в 2 часа позвонили коллеги Айдоса и сказали, что произошёл несчастный случай. За безопасность на рабочем месте должна отвечать компания, руководство. Это полностью их вина. Сейчас говорят, что верхние провода были обесточены, а нижние — нет. Почему не проверили, прежде чем они начали их менять?», — делится Дарын Смагулов, брат погибшего.
В компании после несчастного случая экстренно начали проверку. Специальную комиссию возглавил государственный инспектор по труду. Уже известно, что отключение напряжения не входило в обязанности погибшего электромонтёра.
«Необходимо произвести все необходимые отключения, заземлить эту воздушную линию, подготовить правильно рабочее место своё. В соответствии с правилами техники безопасности убедиться, что напряжение отсутствует, и уже после этого работать под надзором ответственных лиц. В обязанности, ему должны были доказать, не входило это, да», — рассказал начальник службы надёжности и техники безопасности ТОО «Караганды Жарык» Виталий Журавлев.
В полиции завели уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны труда, повлекшее смерть человека». Близкие Айдоса надеются, что следствие сможет найти виновного в трагедии.
У Айдоса Нусипбекова остались жена и трое детей.