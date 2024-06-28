36-летнего электромонтёра убило током на улице в Караганде

«Мы вместе работали в люльке. Я услышал, как Айдос закричал. Смотрю, его током бьёт, немного трясло. У меня шок, я не знал, что делать. Он почти сразу отпустил провод и повис неестественно. Я его схватил, уложил. Закричал: “Спускай, спускай!” Мы делали ему искусственное дыхание, массаж. Вроде сначала пульс был, но, когда “скорая” приехала, он уже был мёртв. Может быть, схлестнулись провода, может, остатки тока были», — рассказал коллега погибшего рассказал Ернур Еспай.