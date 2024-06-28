Бразилия выдала России обвиняемую в мошенничестве в сфере строительства

По версии следствия, в сговоре с Лебедевой Асфандьяров подписал с двумя строительными фирмами контракты на поставку им строительно-отделочных материалов. В обмен поставщик получил право собственности на 29 квартир в строящемся жилом комплексе в Казани. Однако, получив предоплату, фигуранты умышленно не выполнили взятые на себя обязательства.