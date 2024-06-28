Бразилия выдала России обвиняемую в мошенничестве в сфере строительства

Как уточнила представитель МВД, в России Лебедевой выдвинули обвинение в совершении мошенничества.
По словам Волк, ранее стало известно об экстрадиции предполагаемого сообщника Лебедевой Дениса Асфандьярова, который в период с 2017 по 2018 годы был коммерческим директором общества с ограниченной ответственностью.
По версии следствия, в сговоре с Лебедевой Асфандьяров подписал с двумя строительными фирмами контракты на поставку им строительно-отделочных материалов. В обмен поставщик получил право собственности на 29 квартир в строящемся жилом комплексе в Казани. Однако, получив предоплату, фигуранты умышленно не выполнили взятые на себя обязательства.
«Материальный ущерб составил более 67 миллионов рублей», — добавила Волк.
Лебедеву объявили в международный розыск еще в сентябре 2020 года, на основании запроса МВД по Республике Татарстан. Ее удалось задержать на территории Бразилии благодаря задействованию каналов Интерпола.
Представители компетентных органов Бразилии в аэропорту Сан-Паулу передали разыскиваемую сотрудникам российских правоохранительных органов для доставки в Москву, заключила представитель МВД.