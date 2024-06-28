В Приморье следователи показали видео с места, где нашли труп в чемодане

В Приморье возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела мужчины в чемодане. Кадры с места происшествия выложили в телеграм-канале регионального СК.
Страшную находку нашли несовершеннолетние в поселке Казарма — 25-й км на берегу реки Вторая Речка. Внутри чемодана лежало тело мужчины с признаками насильственной смерти. Как сообщили в прокуратуре, на голову был надет полиэтиленовый пакет.
Следком возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Проводится судебно-медицинская экспертиза, устанавливается причина смерти мужчины, а также его личность.