Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье следователи показали видео с места, где нашли труп в чемодане

Страшную находку нашли дети.

В Приморье возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела мужчины в чемодане. Кадры с места происшествия выложили в телеграм-канале регионального СК.

Страшную находку нашли несовершеннолетние в поселке Казарма — 25-й км на берегу реки Вторая Речка. Внутри чемодана лежало тело мужчины с признаками насильственной смерти. Как сообщили в прокуратуре, на голову был надет полиэтиленовый пакет.

Следком возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Проводится судебно-медицинская экспертиза, устанавливается причина смерти мужчины, а также его личность.