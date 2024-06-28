В Приморье следователи показали видео с места, где нашли труп в чемодане

Страшную находку нашли несовершеннолетние в поселке Казарма — 25-й км на берегу реки Вторая Речка. Внутри чемодана лежало тело мужчины с признаками насильственной смерти. Как сообщили в прокуратуре, на голову был надет полиэтиленовый пакет.