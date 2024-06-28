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Труп в чемодане и с пакетом на голове обнаружили в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 28 июня, ФедералПресс. В Надеждинском районе подростки обнаружили чемодан со страшной находкой. Внутри находился труп мужчины с пакетом на голове.

«В полицию поступило сообщение жителей поселка Казармы 25-й км Надеждинского района о том, что на берегу р. Вторая Речка обнаружен дорожный чемодан, внутри которого оказалось тело мужчины с полиэтиленовым пакетом на голове», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

По данному факту Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В ведомстве рассказали, что чемодан обнаружили подростки на берегу реки, один из них решил заглянуть в него и обнаружил тело мужчины.

В настоящее время личность убитого устанавливается, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, в Приморье продолжается расследование уголовного дела по факту изнасилования девушки на пляже. Правоохранительные органы задержали группу мигрантов, которые пытались улететь в Узбекистан.