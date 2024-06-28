Ребенок утонул в Ачинске

Следователи призывают жителей края быть бдительнее и не оставлять детей без присмотра: «В связи с наступлением зноя практически ежедневно регистрируются случаи, связанные с гибелью несовершеннолетних в результате утопления в водоемах! Напоминаем взрослым о необходимости осуществлять более тщательный контроль за досугом детей!!!».