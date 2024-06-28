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Ребенок утонул в Ачинске

В Ачинске Красноярского края в водоеме утонул 11-летний мальчик, сообщили в ГСУ СК региона.

Источник: РИА "Новости"

Трагедия произошла 27 июня в седьмом часу вечера. Школьник пришел на Мазульский пляж вместе с 20-летним приятелем своей сестры и купался.

В какой-то момент ребёнка понесло течением и он скрылся под водой. Юноша не смог спасти его.

По факту случившегося проводится проверка, спасатели ищут тело погибшего.

Следователи призывают жителей края быть бдительнее и не оставлять детей без присмотра: «В связи с наступлением зноя практически ежедневно регистрируются случаи, связанные с гибелью несовершеннолетних в результате утопления в водоемах! Напоминаем взрослым о необходимости осуществлять более тщательный контроль за досугом детей!!!».

несчастный случай