Ребенок утонул в Ачинске

Трагедия произошла 27 июня в седьмом часу вечера. Школьник пришел на Мазульский пляж вместе с 20-летним приятелем своей сестры и купался.
В какой-то момент ребёнка понесло течением и он скрылся под водой. Юноша не смог спасти его.
По факту случившегося проводится проверка, спасатели ищут тело погибшего.
Следователи призывают жителей края быть бдительнее и не оставлять детей без присмотра: «В связи с наступлением зноя практически ежедневно регистрируются случаи, связанные с гибелью несовершеннолетних в результате утопления в водоемах! Напоминаем взрослым о необходимости осуществлять более тщательный контроль за досугом детей!!!».