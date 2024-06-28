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В Екатеринбурге произошел пожар в гостинице «Центральная»

27 июня, в 22:52, поступило сообщение о возгорании в здании гостиницы «Центральная» на улице Малышева.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области, в пятиэтажном здании отеля на площади в два квадратных метра огонь повредил имущество в помещении прачечной на третьем этаже.

Пожарно-спасательные подразделения по лестничным маршам эвакуировали 50 человек.

Пострадавших нет. В борьбе с огнем были участвовали 13 единиц техники, 39 человек личного состава.

В 23:14 огонь локализовали, в 23:15 открытое горение было прекращено, проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 00:28.

Как сообщалось ранее, 23 июня в Екатеринбурге горел павильон-пекарня на Пехотинцев. Огонь распространился на площади в 5 квадратных метров, повредил оборудование, внутреннюю и внешнюю отделку торгового павильона-пекарни.

МЧС
пожары