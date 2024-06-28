В Красноярском крае утонули ещё четыре человека

Материалы проверки приобщат к ранее заведённому уголовному делу по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Ранее в озере Татышев-парка погиб 16-летний подросток. А в 2022 году в водоёмах Татышев-парка утонули четыре человека, в том числе трое детей.