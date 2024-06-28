Появилась информация, что в Красноярском крае утонули ещё четыре человека.
Так, в Красноярске на озере Цыганское, расположенном в районе БСМП, утонул 26-летний мужчина. Спасатели извлекли тело из воды и передали полицейским, рассказали в региональной службе спасения.
Кроме того, по информации ГУ МЧС России по Красноярскому краю, в Ачинске на р. Чулым утонул мужчина.
Также 27 июня в дневное время в Красноярске в заливе Стрелка на о. Татышев утонул 17-летний подросток. Проводится проверка.
Девушка позвала на помощь отдыхающих, но спасти подростка не удалось. Тело погибшего нашли спасатели, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Материалы проверки приобщат к ранее заведённому уголовному делу по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Ранее в озере Татышев-парка погиб 16-летний подросток. А в 2022 году в водоёмах Татышев-парка утонули четыре человека, в том числе трое детей.
Ещё один печальный случай на воде случился в Ачинске.
27 июня там утонул в водоёме на территории Мазульского пляжа 11-летний подросток. Организована проверка.
Установлено, что мальчик пришёл на пляж с 20-летним приятелем своей сестры. Во время купания ребёнка понесло течением и он скрылся под водой. Приятель спасти утопающего не смог.
Ведутся поиски тела.