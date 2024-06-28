Единая медицинская служба — новый способ обмана россиян

По её словам, россияне склоны доверять звонкам от «медицинских организаций». Ранее злоумышленники представлялись врачами из поликлиники, а сейчас используют некую «единую медицинскую службу», на самом деле в России нет такой организации. Чаще всего мошенники спрашивают в гражданина, когда тот в последний раз проходил флюорографию, затем они говорят, что в базе данных какая-то ошибка и есть информация только за 2022 год, рассказала Храпунова.