Единая медицинская служба — новый способ обмана россиян

Мошенники постоянно придумывают новые схемы обмана граждан. На этот раз они решили воспользоваться растущей цифровизацией государственных услуг и представляться несуществующей организацией «единая медицинская служба», рассказала куратор платформы «Народного фронта» «Мошеловка» Алла Храпунова.
По её словам, россияне склоны доверять звонкам от «медицинских организаций». Ранее злоумышленники представлялись врачами из поликлиники, а сейчас используют некую «единую медицинскую службу», на самом деле в России нет такой организации. Чаще всего мошенники спрашивают в гражданина, когда тот в последний раз проходил флюорографию, затем они говорят, что в базе данных какая-то ошибка и есть информация только за 2022 год, рассказала Храпунова.
Затем злоумышленники предлагают исправить эту «ошибку» и просят назвать код из СМС или продиктовать номер СНИЛС. Если гражданин выполняет эти требования, то мошенники получают доступ к его аккаунту на сайте «Госуслуги», объяснила эксперт.
Специалисты объясняют, что мошенникам удается обманывать граждан потому, что выдуманное название совпадает с реально существующей «Единой медицинской информационно-аналитической системой» (ЕМИАС). Также злоумышленники сначала долго общаются с потенциальными жертвами, уточняют разные вещи и задают вопросы по медицинской части, чтобы усыпить бдительность, и лишь затем переходят к главному.
Мера безопасности остаются неизменными. Не стоит общаться, если звонок кажется подозрительным, и никогда нельзя называть коды из смс-сообщений, называть номер карты или сообщать иные личные данные, пишут «Известия».