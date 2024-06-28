Два человека пострадали в ДТП по вине пьяного водителя в Черемховском районе

Страшная авария произошла в Черемховском районе возле города Свирска. 21-летний водитель будучи пьяным, допустил опрокидывание. Две девушки, которые находились в салоне, получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области.
— Предварительно, водитель автомобиля «ВАЗ-211540» не справился с управлением, совершил съезд с проезжей части дороги с последующим наездом на дорожный знак и опрокидыванием машины. 16-летнюю и 22-летнюю пассажирок доставили в больницу, — пояснили госавтоинспекторы.
Помимо того, что водитель был пьяный, у него также не было водительских прав. Теперь полицейским предстоит выяснить все обстоятельства аварии.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске на «зебре» сбили 56-летнюю женщину. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.