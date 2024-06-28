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Из рек в Башкирии вытащили тела 84-летней бабушки и 36-летнего рыбака

Несчастные случаи произошли в Мечетлинском и Чишминском районах.

За сутки в Башкирии произошла два несчастных случая на воде, оба со смертельным исходом, сообщает МЧС республики.

Из реки Ай в селе Алегазово Мечетлинского района извлечена погибшая 84-летняя бабушка. По предварительной информации, пенсионерка хотела перейти реку вброд, там где постоянно ходят местные жители. В итоге погибшую обнаружил местный рыбак ниже по течению.

Вечером в реке Калмашке около поселка Чишмы 36-летний рыбак упал с обрыва и погиб. Тело мужчины обнаружили очевидцы в воде рядом с берегом.

Обстоятельства обоих случаев выясняют сотрудники МЧС и правоохранители.

несчастный случай