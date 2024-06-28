Из рек в Башкирии вытащили тела 84-летней бабушки и 36-летнего рыбака

Из реки Ай в селе Алегазово Мечетлинского района извлечена погибшая 84-летняя бабушка. По предварительной информации, пенсионерка хотела перейти реку вброд, там где постоянно ходят местные жители. В итоге погибшую обнаружил местный рыбак ниже по течению.