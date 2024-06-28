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Дым от пожаров в Якутии и Забайкалье затягивает север Иркутской области

В соседних регионах площадь пожаров перевалила за сотни тысяч гектаров.

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

Пламя охватило леса соседних Якутии и Забайкалья. Там полыхает более сотни тысяч гектаров, а дым доходит до Иркутской области. Задымленность заметили в Бодайбинском и ближайших северных районах. Об этом сообщает «Байкал 24» со ссылкой на Иркутскую базу авиационной и наземной охраны лесов.

— Люди на пожары доставляются вертолетами, привлечение техники не представляется возможным, — поделился заместитель председателя правительства региона Владимир Читоркин.

В лесах Приангарья пожары тоже находятся в труднодоступных местах. Пламя продолжает бушевать в Бодайбинском районе, там горит семь участков. Делает работу сложнее сильный ветер и жара, которая установилась в этих окрестностях.

Чтобы потушить пламя, даже привлекли самолет-зондировщик для создания искусственных осадков, но это не помогло.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в регион и областной центр придет жара до +33 со следующей недели. Это может осложнить тушение очагов.

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