Дым от пожаров в Якутии и Забайкалье затягивает север Иркутской области

Пламя охватило леса соседних Якутии и Забайкалья. Там полыхает более сотни тысяч гектаров, а дым доходит до Иркутской области. Задымленность заметили в Бодайбинском и ближайших северных районах. Об этом сообщает «Байкал 24» со ссылкой на Иркутскую базу авиационной и наземной охраны лесов.