В Сибае сотрудники экстренной службы пришли на помощь девочке, которую зажало плитой

Вчера вечером, 28 июня, в башкирском городе Сибай спасатели пришли на помощь попавшей в беду девочке. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
Группа детей играла во дворе возле лестницы, которая вела в подвал жилого дома, и по неосторожности, восьмилетняя девочка упала в щель между стеной здания и плитой. Неравнодушные очевидцы вызвали по телефону спасателей. На помощь ребёнку выехали сотрудники городского отделения Госкомитета региона по ЧС.
С помощью гидравлического инструмента девочку вызволили из «плена». После освобождения спасатели передали девочку для осмотра сотрудникам скорой помощи.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.