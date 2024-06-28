В Сибае сотрудники экстренной службы пришли на помощь девочке, которую зажало плитой

Группа детей играла во дворе возле лестницы, которая вела в подвал жилого дома, и по неосторожности, восьмилетняя девочка упала в щель между стеной здания и плитой. Неравнодушные очевидцы вызвали по телефону спасателей. На помощь ребёнку выехали сотрудники городского отделения Госкомитета региона по ЧС.