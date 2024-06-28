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Ночью произошел крупный пожар на рынке Чорсу. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Шайхантахурском районе Ташкента произошел крупный пожар — горел рынок Чорсу. Возгорание удалось ликвидировать с помощью 12 пожарно-спасательных бригад.

По сообщению пресс-службы МЧС, возгорание торговых прилавков произошло 28 июня около 01:12 ночи. Пожарные локализовали огонь в 02:22, а к 02:47 — полностью потушили.

В результате произошедшего никто не пострадал.

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