В Новосибирске пропал 39-летний мужчина в темно-синих брюках

В Октябрьском районе волонтеры ищут пропавшего 24 июня Антонова Константина Ивановича. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» Новосибирской области.
— Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие, — уточнили волонтеры.
39-летний Константин был одет, предположительно, в футболку и темно-синие брюки. Он перестал выходить на связь четыре дня назад, 24 июня.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Константина, просят сообщить по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8−800−700−54−52 или по номеру 112.
Ранее мы писали о другом пропавшем: также в Октябрьском районе уже месяц ищут 35-летнего Константина Богомолова.