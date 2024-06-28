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В Приангарье за убийство осужден вор-рецидивист

В Аларском районе суд к девяти годам лишения свободы приговорил местного жителя, в 2020 году совершившего убийство, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: ТК Город

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, 31-летний мужчина ранее уже был судим за кражу и разбой. Теперь к его послужному списку добавилась новая статья. Причем обстоятельства, при которых он убил человека, свидетельствуют о том, что сделал он это неслучайно:

«7 сентября 2020 года подсудимый, вооружившись огнестрельным ружьем, верхом на коне прибыл на встречу на улицу Ереванскую села Иваническ Аларского района с целью выяснения обстоятельств конфликта, ранее произошедшего с жителями деревни Киркей. По его мнению, один из них проявил неуважительное отношение к матери его сожительницы».

Во время «разговора» рецидивист выстрелил дробью в грудь 27-летнего мужчины. От полученного ранения он скончался в машине Скорой помощи.

Стрелка задержали по горячим следам. Всё время, пока велось расследование, он находился под стражей. И вот, наконец, приговор суда: 9 лет колонии особого режима. И обязанность выплатить сестре убитого 300 тысяч рублей моральной компенсации.