В Приангарье за убийство осужден вор-рецидивист

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, 31-летний мужчина ранее уже был судим за кражу и разбой. Теперь к его послужному списку добавилась новая статья. Причем обстоятельства, при которых он убил человека, свидетельствуют о том, что сделал он это неслучайно: