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На башкирских реках за день погибли два человека

В Башкирии утонули пенсионерка и рыбак.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 27 июня, на башкирских реках погибли два человека. Об этом рассказала пресс-служба республиканского МЧС.

Первая трагедия случилась в селе Алегазово Мечетлинского района. Согласно предварительным данным, 84-летняя женщина хотела перейти реку Ай вброд, но, к сожалению, утонула. Погибшую обнаружил местный рыбак ниже по течению. Из водоема ее тело достали спасатели.

Второй инцидент произошел вечером на реке Калмашка в поселке. Чишмы. По предварительной информации, 36-летний мужчина-рыбак упал с обрыва и погиб. Погибшего в одежде обнаружили в воде рядом с берегом очевидцы.

На оба места происшествия прибыли не только сотрудники МЧС, но и полиция. По каждому случаю в настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия.

— Будьте осторожны при нахождении у воды, проявляйте бдительность. Из-за дождей уровень воды в некоторых реках поднялся, а берега подмылись, — заявили в МЧС.

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